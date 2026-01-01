WALTHER HO015T фоторамка 10x15 Home дерево серо-голубая

Артикул: MTG-0011

Фоторамка WALTHER HO015T cеро-голубого цвета для фото размером 10x15 см изготовлена из натуральной древесины, что делает ее экологически безопасной. Фоторамка дополнена прозрачным стеклом, защищающим снимок от различных повреждений. Для размещения на стене на тыльной стороне рамки есть небольшие железные крепления.