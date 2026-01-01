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WALTHER HO015T фоторамка 10x15 Home дерево серо-голубая

WALTHER HO015T фоторамка 10x15 Home дерево серо-голубая

Walther
Артикул: MTG-0011

Фоторамка WALTHER HO015T cеро-голубого цвета для фото размером 10x15 см изготовлена из натуральной древесины, что делает ее экологически безопасной. Фоторамка дополнена прозрачным стеклом, защищающим снимок от различных повреждений. Для размещения на стене на тыльной стороне рамки есть небольшие железные крепления.

Описание

Характеристики:

  • производитель - Walther (Германия)
  • размер, см - 10x15
  • материал - дерево
  • цвет - серо-голубой

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