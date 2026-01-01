WALTHER HO015R фоторамка 10x15 Home дерево бордо

Артикул: MTG-0010

Фоторамка WALTHER HO015R цвета бордо для фото 10x15 см изготовлена из натуральной древесины, что делает ее экологически безопасной. Дополнена стеклом, защищающим снимок от различных повреждений, и паспарту из прочного картона. Его можно использовать для большей четкости снимка. Дизайн рамки прекрасно подходит для размещения семейных фотографий.