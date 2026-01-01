WALTHER HO015R фоторамка 10x15 Home дерево бордо

Характеристики:
- производитель - Walther (Германия)
- размер, см - 10x15
- материал - дерево
- цвет - бордо
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фоторамка WALTHER HO015R цвета бордо для фото 10x15 см изготовлена из натуральной древесины, что делает ее экологически безопасной. Дополнена стеклом, защищающим снимок от различных повреждений, и паспарту из прочного картона. Его можно использовать для большей четкости снимка. Дизайн рамки прекрасно подходит для размещения семейных фотографий.
Характеристики:
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