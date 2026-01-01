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WALTHER CR318W фоторамка 13x18 Barock дерево белая

WALTHER CR318W фоторамка 13x18 Barock дерево белая

Walther
Артикул: MTG-0008

Фоторамка WALTHER CR318W предназначена для фото размером 13x18 см. Изготовлена из дерева, украшена белым орнаментом. Разные варианты крепления позволяют помещать изделие на различные горизонтальные и вертикальные поверхности. Конструкция рамки и наличие стекла обеспечивают надежную фиксацию фотографии.

Описание

Декоративная фоторамка WALTHER CR318W 13x18 Barock дерево белая изготовлена из природных материалов - резных деревянных деталей с идеальной подгонкой рисунка. Рамка имеет белоснежное покрытие, дизайн под старинную лепнину, поэтому прекрасно впишется в любой интерьер, декорированный под стиль "барокко". Прозрачное шлифованное стекло предохраняет фотографию от механических повреждений и пыли и придает рамке изысканный вид.

Благодаря фактуре и цвету, WALTHER CR318W 13x18 Barock дерево белая прекрасно подойдет для свадебных фотографий, детских и женских портретов, новогодних фото.

Характеристики:

  • производитель - Walther (Германия)
  • размер, см - 13x18
  • материал - дерево
  • цвет - белый

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