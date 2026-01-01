WALTHER CR318W фоторамка 13x18 Barock дерево белая

Декоративная фоторамка WALTHER CR318W 13x18 Barock дерево белая изготовлена из природных материалов - резных деревянных деталей с идеальной подгонкой рисунка. Рамка имеет белоснежное покрытие, дизайн под старинную лепнину, поэтому прекрасно впишется в любой интерьер, декорированный под стиль "барокко". Прозрачное шлифованное стекло предохраняет фотографию от механических повреждений и пыли и придает рамке изысканный вид.
Благодаря фактуре и цвету, WALTHER CR318W 13x18 Barock дерево белая прекрасно подойдет для свадебных фотографий, детских и женских портретов, новогодних фото.
Характеристики:
- производитель - Walther (Германия)
- размер, см - 13x18
- материал - дерево
- цвет - белый