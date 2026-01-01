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WALTHER CR318D фоторамка 13x18 Barock дерево антрацит

WALTHER CR318D фоторамка 13x18 Barock дерево антрацит

Walther
Артикул: MTG-0007

Элегантная фоторамка WALTHER CR318D 13x18 Barock дерево антрацит предназначена для снимков размером 13x18 см. Имеет тонкое защитное стекло. Различные варианты крепления позволяют поставить рамку на стол или украсить фотографиями стену комнаты. 

Описание

Фоторамка WALTHER CR318D имеет красивый серебристый оттенок, а мелкие сияющие частицы создают эффект мерцания. Изделие выполнено из экологически чистого материала – дерева - и украшено резным орнаментом. Такая рамка придаст любому помещению индивидуальность.

Паспарту фоторамки выполнено из качественного белого картона. Хотя изделие предназначено для фото размера 13x18 см, но в нем можно разместить и большое фото поверх паспарту.

Фоторамка WALTHER CR318D 13x18 Barock дерево антрацит предназначена для размещения портретных снимков, изображений детей, семейных фото.

Характеристики:

  • производитель - Walther (Германия)
  • размер, см - 13x18
  • материал - дерево
  • цвет -антрацит

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