WALTHER CR318D фоторамка 13x18 Barock дерево антрацит

Описание

Фоторамка WALTHER CR318D имеет красивый серебристый оттенок, а мелкие сияющие частицы создают эффект мерцания. Изделие выполнено из экологически чистого материала – дерева - и украшено резным орнаментом. Такая рамка придаст любому помещению индивидуальность.

Паспарту фоторамки выполнено из качественного белого картона. Хотя изделие предназначено для фото размера 13x18 см, но в нем можно разместить и большое фото поверх паспарту.

Фоторамка WALTHER CR318D 13x18 Barock дерево антрацит предназначена для размещения портретных снимков, изображений детей, семейных фото.

Характеристики: