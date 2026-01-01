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WALTHER BR148R фоторамка 28x22 12 месяцев baby animal розовая

WALTHER BR148R фоторамка 28x22 12 месяцев baby animal розовая

Walther
Артикул: MTG-0002

Фоторамка WALTHER BR148R 28x22 12 месяцев baby animal розовая позволяет красиво оформить фотографии первого года жизни ребенка. Рамка-коллаж (28х22 см) состоит из 12 фото размером 3,5х3,5 см и 1 фото размером 10х6 см. Выполнена из прессованного картона розового цвета. Устанавливается на стол или крепится к стене.

Описание

Фоторамка WALTHER BR148R 28x22 12 месяцев baby animal розовая cостоит из 13 окошек. В верхнее горизонтальное окошко можно вставить фотографию ребенка размером 10х6 см. Ниже есть место для записи его имени и даты рождения. 12 (по числу месяцев в году) окошек меньшего размера (3,5х3,5 см) предназначены для вертикальных фото. Вставляя в них каждый месяц фотографию ребенка, родители будут умиляться тому, как быстро растет их малышка.

Фоторамка позволяет помещать не только отдельные фото, но и лист формата А4, с расположенным на нем коллажем.

Рамка WALTHER BR148R украшена милыми рисунками, похожими на те, что рисуют дети. Выполнена в нежно-розовых тонах, поэтому будет прекрасно смотреться в комнате девочки.

Фоторамку можно использовать двояко: установить на стол с помощью ножки или повесить на стену (для этого есть специальное крепление).

Характеристики:

  • производитель - Walther (Германия)
  • размер, см - 28х22
  • количество фотографий - 13
  • размер фотографий, см - 1шт. 10х6, 12 шт. 3,5х3,5
  • материал - прессованный картон
  • цвет - розовый

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