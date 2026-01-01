WALTHER BR148R фоторамка 28x22 12 месяцев baby animal розовая

Описание

Фоторамка WALTHER BR148R 28x22 12 месяцев baby animal розовая cостоит из 13 окошек. В верхнее горизонтальное окошко можно вставить фотографию ребенка размером 10х6 см. Ниже есть место для записи его имени и даты рождения. 12 (по числу месяцев в году) окошек меньшего размера (3,5х3,5 см) предназначены для вертикальных фото. Вставляя в них каждый месяц фотографию ребенка, родители будут умиляться тому, как быстро растет их малышка.

Фоторамка позволяет помещать не только отдельные фото, но и лист формата А4, с расположенным на нем коллажем.

Рамка WALTHER BR148R украшена милыми рисунками, похожими на те, что рисуют дети. Выполнена в нежно-розовых тонах, поэтому будет прекрасно смотреться в комнате девочки.

Фоторамку можно использовать двояко: установить на стол с помощью ножки или повесить на стену (для этого есть специальное крепление).

Характеристики: