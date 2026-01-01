Rekam DejaView SL885 цифровая рамка

Фоторамка оснащена слотом для карт памяти форматов SD, SDHC, MMC, а также разъемом USB, посредством которого к ней можно подключать флешки.
При просмотре фотографий есть возможность выводить изображение на весь экран, масштабировать снимок, а также поворачивать его.
Дополнительно устройство может быть использовано как часы и календарь.
Характеристики:
- диагональ дисплея - 8 "
- разрешение - 1024x768 пикс.
- воспроизведение с USB - да
- технология дисплея - TFT
- воспроизведение с карт памяти - да
- тип карты памяти - SD, SDHC, MMC