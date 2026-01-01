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Rekam DejaView SL885 цифровая рамка
Rekam DejaView SL885 цифровая рамка
Rekam DejaView SL885 цифровая рамка

Rekam DejaView SL885 цифровая рамка

Rekam
Артикул: DAN-4127

Цифровая рамка Rekam DejaView SL885.

Фоторамка предназначена для просмотра фотографий, сделанных смартфонами, планшетами, цифровыми камерами. Диагональ экрана составляет 8 дюймов, LED-подсветка делает картину яркой, а благодаря разрешению экрана, составляющему 1024x768 пикселей, изображение будет четким.

Описание

Фоторамка оснащена слотом для карт памяти форматов SD, SDHC, MMC, а также разъемом USB, посредством которого к ней можно подключать флешки.

При просмотре фотографий есть возможность выводить изображение на весь экран, масштабировать снимок, а также поворачивать его.

Дополнительно устройство может быть использовано как часы и календарь.

Характеристики:

  • диагональ дисплея - 8 "
  • разрешение - 1024x768 пикс.
  • воспроизведение с USB - да
  • технология дисплея - TFT
  • воспроизведение с карт памяти - да
  • тип карты памяти - SD, SDHC, MMC

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