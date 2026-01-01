Rekam DejaView SL885 цифровая рамка

Описание

Фоторамка оснащена слотом для карт памяти форматов SD, SDHC, MMC, а также разъемом USB, посредством которого к ней можно подключать флешки.

При просмотре фотографий есть возможность выводить изображение на весь экран, масштабировать снимок, а также поворачивать его.

Дополнительно устройство может быть использовано как часы и календарь.

Характеристики: