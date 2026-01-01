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ZEP VTC2420 VICTORIA CREAM фотоальбом в коробке 40 белых страниц 24x24 кремовый
ZEP VTC2420 VICTORIA CREAM фотоальбом в коробке 40 белых страниц 24x24 кремовый
ZEP VTC2420 VICTORIA CREAM фотоальбом в коробке 40 белых страниц 24x24 кремовый
ZEP VTC2420 VICTORIA CREAM фотоальбом в коробке 40 белых страниц 24x24 кремовый
ZEP VTC2420 VICTORIA CREAM фотоальбом в коробке 40 белых страниц 24x24 кремовый

ZEP VTC2420 VICTORIA CREAM фотоальбом в коробке 40 белых страниц 24x24 кремовый

ZEP
Артикул: DAN-5319

Фотоальбом ZEP VTC2420 VICTORIA CREAM в коробке 40 белых страниц 24x24 см, кремовый.

Фотоальбом на 40 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение (под вклейку) фото разных форматов - максимальный размер - 24x24 см. Поставляется в коробке. Цвет обложки - кремовый.

Описание

ZEP VTC2420 VICTORIA CREAM фотоальбом в коробке 40 белых страниц 24x24 кремовый

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