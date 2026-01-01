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ZEP TVC323220 Valentine С фотоальбом в коробке на 40 белых страниц 32x32
ZEP TVC323220 Valentine С фотоальбом в коробке на 40 белых страниц 32x32
ZEP TVC323220 Valentine С фотоальбом в коробке на 40 белых страниц 32x32

ZEP TVC323220 Valentine С фотоальбом в коробке на 40 белых страниц 32x32

ZEP
Артикул: DAN-9894

Традиционный  альбом в книжном переплёте  с обложкой   из ламинированной  бумаги. Размер альбома: 32x32см, в альбоме 40 белых, не содержащих кислоты страниц, белые пергаминовые межстраничные листы. Имеет 1 ил.стр.с принтом в виде сердечек. Для крепления фотографий необходимы аксессуары (стикеры, уголки, клей). В одном альбоме можно совмещать разные форматы фото.  Альбом упакован в коробку красного цвета.

Описание

ZEP TVC323220 Valentine С фотоальбом в коробке на 40 белых страниц 32x32

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