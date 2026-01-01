ZEP TVC323220 Valentine С фотоальбом в коробке на 40 белых страниц 32x32

Артикул: DAN-9894

Традиционный альбом в книжном переплёте с обложкой из ламинированной бумаги. Размер альбома: 32x32см, в альбоме 40 белых, не содержащих кислоты страниц, белые пергаминовые межстраничные листы. Имеет 1 ил.стр.с принтом в виде сердечек. Для крепления фотографий необходимы аксессуары (стикеры, уголки, клей). В одном альбоме можно совмещать разные форматы фото. Альбом упакован в коробку красного цвета.