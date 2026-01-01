ZEP SRC2420 Sahara фотоальбом в коробке 40 белых страниц 24x24 светло зеленый

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Фотоальбом ZEP SRC2420 Sahara в коробке, 40 белых страниц 24x24 см, светло зеленый.
Фотоальбом на 40 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение (под вклейку) фото разных форматов. Максимальный размер - 24x24 см. Поставляется в коробке. Цвет обложки - светло- зеленый.
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