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ZEP SRB2420 Sahara фотоальбом в коробке 40 белых страниц 24x24 бежевый
ZEP SRB2420 Sahara фотоальбом в коробке 40 белых страниц 24x24 бежевый
ZEP SRB2420 Sahara фотоальбом в коробке 40 белых страниц 24x24 бежевый
ZEP SRB2420 Sahara фотоальбом в коробке 40 белых страниц 24x24 бежевый
ZEP SRB2420 Sahara фотоальбом в коробке 40 белых страниц 24x24 бежевый

ZEP SRB2420 Sahara фотоальбом в коробке 40 белых страниц 24x24 бежевый

ZEP
Артикул: DAN-5325

Фотоальбом ZEP SRB2420 Sahara в коробке, 40 белых страниц 24x24 см, бежевый.

Фотоальбом на 40 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение (под вклейку) фото разных форматов. Максимальный размер - 24x24 см. Поставляется в коробке. Цвет обложки - бежевый.

Описание

ZEP SRB2420 Sahara фотоальбом в коробке 40 белых страниц 24x24 бежевый

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