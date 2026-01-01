ZEP SRB2420 Sahara фотоальбом в коробке 40 белых страниц 24x24 бежевый

Walther FA-207-K Fan Trend - фотоальбом для фотокарточек размером 22x16 см.
Фотоальбом на сорок белых страниц для хранения фотоснимков, размером 22x16 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - изумрудно-зеленый.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фотоальбом ZEP SRB2420 Sahara в коробке, 40 белых страниц 24x24 см, бежевый.
Фотоальбом на 40 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение (под вклейку) фото разных форматов. Максимальный размер - 24x24 см. Поставляется в коробке. Цвет обложки - бежевый.
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Walther FA-207-K Fan Trend - фотоальбом для фотокарточек размером 22x16 см.
Фотоальбом на сорок белых страниц для хранения фотоснимков, размером 22x16 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - изумрудно-зеленый.
Фотоальбом WALTHER UK-273 Classic Bear на 60 белых страниц для детских фотокарточек. Размер 28x30,5 см.
Фотоальбом состоит из 60 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер - 28x30,5 см. Цвет обложки - кремовый.