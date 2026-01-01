ZEP SRA2420 Sahara фотоальбом в коробке 40 белых страниц 24x24 серый

Walther ME-138-W Monza - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - белый.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фотоальбом ZEP SRA2420 Sahara в коробке, 40 белых страниц 24x24 см, серый.
Фотоальбом на 40 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение (под вклейку) фото разных форматов. Максимальный размер - 24x24 см. Поставляется в коробке. Цвет обложки - серый.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Walther ME-138-W Monza - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - белый.
Walther UK-133-R Estrella - фотоальбом на 50 белых страниц для детских фотокарточек. Размер 28x30,5 см.
Фотоальбом состоит из 50 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер - 28x30,5 см. Цвет обложки - розовый.
Фотоальбом WALTHER UK-273 Classic Bear на 60 белых страниц для детских фотокарточек. Размер 28x30,5 см.
Фотоальбом состоит из 60 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер - 28x30,5 см. Цвет обложки - кремовый.