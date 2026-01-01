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ZEP SRA2420 Sahara фотоальбом в коробке 40 белых страниц 24x24 серый
ZEP SRA2420 Sahara фотоальбом в коробке 40 белых страниц 24x24 серый
ZEP SRA2420 Sahara фотоальбом в коробке 40 белых страниц 24x24 серый
ZEP SRA2420 Sahara фотоальбом в коробке 40 белых страниц 24x24 серый
ZEP SRA2420 Sahara фотоальбом в коробке 40 белых страниц 24x24 серый

ZEP SRA2420 Sahara фотоальбом в коробке 40 белых страниц 24x24 серый

ZEP
Артикул: DAN-5324

Фотоальбом ZEP SRA2420 Sahara в коробке, 40 белых страниц 24x24 см, серый.

Фотоальбом на 40 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение (под вклейку) фото разных форматов. Максимальный размер - 24x24 см. Поставляется в коробке. Цвет обложки - серый.

Описание

ZEP SRA2420 Sahara фотоальбом в коробке 40 белых страниц 24x24 серый

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