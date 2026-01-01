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ZEP RG243230 NEPAL белый фотоальбом в коробке на 60 белых страниц 24x32
ZEP RG243230 NEPAL белый фотоальбом в коробке на 60 белых страниц 24x32
ZEP RG243230 NEPAL белый фотоальбом в коробке на 60 белых страниц 24x32

ZEP RG243230 NEPAL белый фотоальбом в коробке на 60 белых страниц 24x32

ZEP
Артикул: DAN-9883

Традиционный  альбом в книжном переплёте  с обложкой  из обработанной рисовой бумаги. Размер альбома: 24x32см, в альбоме 60 белых, не содержащих кислоты страниц, белые пергаминовые межстраничные листы. Для крепления фотографий необходимы аксессуары (стикеры, уголки, клей). В одном альбоме можно совмещать разные форматы фото.  Альбом упакован в коробку.

Описание

ZEP RG243230 NEPAL белый фотоальбом в коробке на 60 белых страниц 24x32

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