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ZEP RA46200W Roma White фотоальбом 200 фото 10x15 белый
ZEP RA46200W Roma White фотоальбом 200 фото 10x15 белый
ZEP RA46200W Roma White фотоальбом 200 фото 10x15 белый

ZEP RA46200W Roma White фотоальбом 200 фото 10x15 белый

ZEP
Артикул: DAN-4136

Фотоальбом ZEP RA46200W Roma White на 200 фото 10x15, белый.

Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Фотоснимки крепятся при помощи кармашков. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - белый.

Описание

ZEP RA46200W Roma White фотоальбом 200 фото 10x15 белый

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Walther FA-207-K Fan Trend фотоальбом 40 белых страниц 22x16 изумрудный
Наличие
более 10 шт

Walther FA-207-K Fan Trend - фотоальбом для фотокарточек размером 22x16 см. 

Фотоальбом на сорок белых страниц для хранения фотоснимков, размером 22x16 см. Изготовлен из высококачественных материалов.

Цвет обложки - изумрудно-зеленый.


1 567 ₽
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