ZEP PD323250 ERIS кремовый свадебный фотоальбом в коробке на 100 белых страниц 32x32

Артикул: DAN-9895

Традиционный альбом в книжном переплёте с обложкой из жемчужной бумаги с тиснением в цветочной тематике и окошком для вставки фотографии. Размер альбома: 32x32см, в альбоме 100 белых не содержащих кислоты страниц, белые пергаминовые межстраничные листы. Для крепления фотографий необходимы аксессуары (стикеры, уголки, клей). В одном альбоме можно совмещать разные форматы фото. Альбом упакован в коробку.