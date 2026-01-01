ZEP PBC4620 BERCK CREAM кремовый фотоальбом на 200 фото 10x15

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Малая Семеновская 3с6
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Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Альбом с кармашками в книжном переплёте с обложкой из высококачественной бумаги, украшенной рисунком из листьев, с окошком на лицевой стороне для личного фото.
В альбом помещается 200 фотографий формата 10x15, есть поля для записей.
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