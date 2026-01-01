ZEP PBC4620 BERCK CREAM кремовый фотоальбом на 200 фото 10x15

Артикул: DAN-9896

Альбом с кармашками в книжном переплёте с обложкой из высококачественной бумаги, украшенной рисунком из листьев, с окошком на лицевой стороне для личного фото.

В альбом помещается 200 фотографий формата 10x15, есть поля для записей.