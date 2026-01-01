ZEP NR46200 Travel фотоальбом 200 фото 11x15 голубой

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фотоальбом ZEP NR46200 Travel на 200 фото 11x15, голубой.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 11x16 см. Фотоснимки крепятся при помощи кармашков. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - бежевый.
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