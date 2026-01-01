ZEP ND2420G Luis Grey серый фотоальбом на 40 белых страниц 24x24

Артикул: DAN-9890

Традиционный альбом в книжном переплёте с высококачественной бумажной обложкой c надписью MY PHOTOGRAPH. Размер альбома: 24x24 см, в альбоме 40 белых, не содержащих кислоты страниц, белые пергаминовые межстраничные листы. Для крепления фотографий необходимы аксессуары ( стикеры , уголки, клей). В одном альбоме можно совмещать разные форматы фото. Альбом упакован в коробку.