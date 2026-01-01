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ZEP ND2420G Luis Grey серый фотоальбом на 40 белых страниц 24x24
ZEP ND2420G Luis Grey серый фотоальбом на 40 белых страниц 24x24
ZEP ND2420G Luis Grey серый фотоальбом на 40 белых страниц 24x24

ZEP ND2420G Luis Grey серый фотоальбом на 40 белых страниц 24x24

ZEP
Артикул: DAN-9890

Традиционный  альбом в книжном переплёте с  высококачественной бумажной   обложкой c   надписью   MY PHOTOGRAPH. Размер альбома: 24x24 см, в альбоме 40 белых, не содержащих кислоты страниц, белые пергаминовые межстраничные листы. Для крепления фотографий необходимы аксессуары ( стикеры , уголки, клей). В одном альбоме можно совмещать разные форматы фото.  Альбом упакован в коробку.

Описание

ZEP ND2420G Luis Grey серый фотоальбом на 40 белых страниц 24x24

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