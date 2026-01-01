ZEP NAW2420 SONORA WHITE фотоальбом в коробке 40 белых страниц 24x24 белый

Walther ME-138-W Monza - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - белый.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фотоальбом ZEP NAW2420 SONORA WHITE в коробке, 40 белых страниц 24x24 см, белый.
Фотоальбом на 40 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение (под вклейку) фото разных форматов - максимальный размер - 24x24 см. Поставляется в коробке. Цвет обложки - белый.
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Walther ME-138-W Monza - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - белый.