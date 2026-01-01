images
images
images
images
images
ZEP NAW2420 SONORA WHITE фотоальбом в коробке 40 белых страниц 24x24 белый
ZEP NAW2420 SONORA WHITE фотоальбом в коробке 40 белых страниц 24x24 белый
ZEP NAW2420 SONORA WHITE фотоальбом в коробке 40 белых страниц 24x24 белый
ZEP NAW2420 SONORA WHITE фотоальбом в коробке 40 белых страниц 24x24 белый
ZEP NAW2420 SONORA WHITE фотоальбом в коробке 40 белых страниц 24x24 белый

ZEP NAW2420 SONORA WHITE фотоальбом в коробке 40 белых страниц 24x24 белый

ZEP
Артикул: DAN-5320

Фотоальбом ZEP NAW2420 SONORA WHITE в коробке, 40 белых страниц 24x24 см, белый.

Фотоальбом на 40 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение (под вклейку) фото разных форматов - максимальный размер - 24x24 см. Поставляется в коробке. Цвет обложки - белый.

Описание

ZEP NAW2420 SONORA WHITE фотоальбом в коробке 40 белых страниц 24x24 белый

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Walther ME-138-W Monza фотоальбом на 200 фото 10x15 белый
Walther ME-138-W Monza фотоальбом на 200 фото 10x15 белый
Walther ME-138-W Monza фотоальбом на 200 фото 10x15 белый
Арт. DAN-0909
Walther ME-138-W Monza фотоальбом на 200 фото 10x15 белый
Наличие
более 10 шт

Walther ME-138-W Monza - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см. 

Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.

Цвет обложки - белый.

2 077 ₽
В корзину

Видео

Grifon GRIF-29 Комплект студийного освещения и хромакей
Grifon GRIF-29 Комплект студийного освещения и хромакей
5 ошибок, которые допускают при переходе с фотосъемки на видеосъемку
5 ошибок, которые допускают при переходе с фотосъемки на видеосъемку
Советы, приемы и материалы для использования зеленого экрана. Как снимать с хромакей
Советы, приемы и материалы для использования зеленого экрана. Как снимать с хромакей
Как сделать циклораму своими руками. Пошаговая инструкция с Эшли
Как сделать циклораму своими руками. Пошаговая инструкция с Эшли
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.