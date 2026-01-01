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ZEP LN323250 Luna фотоальбом в коробке свадьба 100 белых страниц 32x32 белый с кружевом
ZEP LN323250 Luna фотоальбом в коробке свадьба 100 белых страниц 32x32 белый с кружевом
ZEP LN323250 Luna фотоальбом в коробке свадьба 100 белых страниц 32x32 белый с кружевом
ZEP LN323250 Luna фотоальбом в коробке свадьба 100 белых страниц 32x32 белый с кружевом
ZEP LN323250 Luna фотоальбом в коробке свадьба 100 белых страниц 32x32 белый с кружевом
ZEP LN323250 Luna фотоальбом в коробке свадьба 100 белых страниц 32x32 белый с кружевом
ZEP LN323250 Luna фотоальбом в коробке свадьба 100 белых страниц 32x32 белый с кружевом
ZEP LN323250 Luna фотоальбом в коробке свадьба 100 белых страниц 32x32 белый с кружевом

ZEP LN323250 Luna фотоальбом в коробке свадьба 100 белых страниц 32x32 белый с кружевом

ZEP
Артикул: DAN-4140

Свадебный фотоальбом ZEP LN323250 Luna в коробке на 100 белых страниц 32x32, белый с кружевом.

Свадебный фотоальбом на 100 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение (под вклейку) фото разных форматов - максимальный размер - 32x32 см. Поставляется в коробке. Цвет обложки - белый.

Описание

ZEP LN323250 Luna фотоальбом в коробке свадьба 100 белых страниц 32x32 белый с кружевом

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