ZEP LN323250 Luna фотоальбом в коробке свадьба 100 белых страниц 32x32 белый с кружевом

Артикул: DAN-4140

Свадебный фотоальбом ZEP LN323250 Luna в коробке на 100 белых страниц 32x32, белый с кружевом.

Свадебный фотоальбом на 100 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение (под вклейку) фото разных форматов - максимальный размер - 32x32 см. Поставляется в коробке. Цвет обложки - белый.