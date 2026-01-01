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ZEP JP46200 Palm фотоальбом 200 фото 11x15 коричневый

ZEP JP46200 Palm фотоальбом 200 фото 11x15 коричневый

ZEP
Артикул: DAN-4133

Фотоальбом ZEP JP46200 Palm на 200 фото 11x15, коричневый.

Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 11x16 см. Фотоснимки крепятся при помощи кармашков. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - коричневый.

Описание

ZEP JP46200 Palm фотоальбом 200 фото 11x15 коричневый

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