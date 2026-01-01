ZEP HD2931CR Holland cream текстильный кремовый фотоальбом на 60 белых страниц 29x31

Артикул: DAN-9889

Традиционный альбом в книжном переплёте с текстильной обложкой.

Размер альбома: 29x31 см, в альбоме 60 белых, не содержащих кислоты страниц, белые пергаминовые межстраничные листы. Для крепления фотографий необходимы аксессуары ( стикеры , уголки, клей). В одном альбоме можно совмещать разные форматы фото. На альбом одета прозрачная обложка.