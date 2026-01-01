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ZEP HD2931CR Holland cream текстильный кремовый фотоальбом на 60 белых страниц 29x31
ZEP HD2931CR Holland cream текстильный кремовый фотоальбом на 60 белых страниц 29x31
ZEP HD2931CR Holland cream текстильный кремовый фотоальбом на 60 белых страниц 29x31
ZEP HD2931CR Holland cream текстильный кремовый фотоальбом на 60 белых страниц 29x31

ZEP HD2931CR Holland cream текстильный кремовый фотоальбом на 60 белых страниц 29x31

ZEP
Артикул: DAN-9889

Традиционный  альбом в книжном переплёте с текстильной обложкой.
Размер альбома: 29x31 см, в альбоме 60 белых, не содержащих кислоты страниц, белые пергаминовые межстраничные листы. Для крепления фотографий необходимы аксессуары ( стикеры , уголки, клей). В одном альбоме можно совмещать разные форматы фото. На альбом одета прозрачная обложка.

Описание

ZEP HD2931CR Holland cream текстильный кремовый фотоальбом на 60 белых страниц 29x31

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