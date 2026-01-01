ZEP HA3250P OPHELIA PINK розовый фотоальбом в коробке на 100 белых страниц 32x32

Артикул: DAN-9888

Традиционный альбом в книжном переплёте с обложкой из бумаги с цветочным рисунком, с декоративной тканевой лентой. Размер альбома: 32x32см, в альбоме 100 белых, не содержащих кислоты страниц, белые пергаминовые межстраничные листы. Для крепления фотографий необходимы аксессуары (стикеры, уголки, клей). В одном альбоме можно совмещать разные форматы фото. Альбом упакован в коробку.