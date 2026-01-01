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ZEP GD10152G Garden Brown фотоальбом 200 фото 11x15 зеленый

ZEP GD10152G Garden Brown фотоальбом 200 фото 11x15 зеленый

ZEP
Артикул: DAN-4132

Фотоальбом ZEP GD10152G Garden Brown на 200 фото 11x15, зеленый.

Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 11x16 см. Фотоснимки крепятся при помощи кармашков. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - зеленый.

Описание

ZEP GD10152G Garden Brown фотоальбом 200 фото 11x15 зеленый

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