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ZEP EN323230P Penelope Pink фотоальбом в коробке детский 60 белых страниц 32x32 розовый
ZEP EN323230P Penelope Pink фотоальбом в коробке детский 60 белых страниц 32x32 розовый
ZEP EN323230P Penelope Pink фотоальбом в коробке детский 60 белых страниц 32x32 розовый
ZEP EN323230P Penelope Pink фотоальбом в коробке детский 60 белых страниц 32x32 розовый
ZEP EN323230P Penelope Pink фотоальбом в коробке детский 60 белых страниц 32x32 розовый
ZEP EN323230P Penelope Pink фотоальбом в коробке детский 60 белых страниц 32x32 розовый
ZEP EN323230P Penelope Pink фотоальбом в коробке детский 60 белых страниц 32x32 розовый
ZEP EN323230P Penelope Pink фотоальбом в коробке детский 60 белых страниц 32x32 розовый

ZEP EN323230P Penelope Pink фотоальбом в коробке детский 60 белых страниц 32x32 розовый

ZEP
Артикул: DAN-4145

Детский фотоальбом ZEP EN323230P Penelope Pink в коробке на 60 белых страниц 32x32, розовый.

Детский фотоальбом на 60 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение (под вклейку) фото разных форматов - максимальный размер - 32x32 см. Поставляется в коробке. Цвет обложки - розовый.

Описание

ZEP EN323230P Penelope Pink фотоальбом в коробке детский 60 белых страниц 32x32 розовый

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