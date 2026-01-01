ZEP BZ4620BR BRAZIL BROWN коричневый фотоальбом на 200 фото 11x16

Артикул: DAN-9899

Альбом с кармашками в книжном переплёте с высококачественной бумажной обложкой с принтом на тему путешествий и отдыха и с декором на обложке в форме компаса.

В альбом помещается 200 фотографий формата 11x16, есть поля для записей.