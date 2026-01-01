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ZEP BZ4620BR BRAZIL BROWN коричневый фотоальбом на 200 фото 11x16
ZEP BZ4620BR BRAZIL BROWN коричневый фотоальбом на 200 фото 11x16
ZEP BZ4620BR BRAZIL BROWN коричневый фотоальбом на 200 фото 11x16
ZEP BZ4620BR BRAZIL BROWN коричневый фотоальбом на 200 фото 11x16

ZEP BZ4620BR BRAZIL BROWN коричневый фотоальбом на 200 фото 11x16

ZEP
Артикул: DAN-9899

Альбом с кармашками в книжном переплёте  с высококачественной бумажной обложкой с принтом  на тему путешествий и отдыха и с декором на обложке в форме компаса.
В альбом помещается 200 фотографий формата 11x16, есть поля для записей.

Описание

ZEP BZ4620BR BRAZIL BROWN коричневый фотоальбом на 200 фото 11x16

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