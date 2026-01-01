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ZEP BG46200L Bogota Blue фотоальбом 200 фото 11x16 голубой
ZEP BG46200L Bogota Blue фотоальбом 200 фото 11x16 голубой
ZEP BG46200L Bogota Blue фотоальбом 200 фото 11x16 голубой
ZEP BG46200L Bogota Blue фотоальбом 200 фото 11x16 голубой
ZEP BG46200L Bogota Blue фотоальбом 200 фото 11x16 голубой

ZEP BG46200L Bogota Blue фотоальбом 200 фото 11x16 голубой

ZEP
Артикул: DAN-4130

Фотоальбом ZEP BG46200L Bogota Blue на 200 фото 11x16, голубой.

Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 11x16 см. Фотоснимки крепятся при помощи кармашков. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - голубой.

Описание

ZEP BG46200L Bogota Blue фотоальбом 200 фото 11x16 голубой

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Наличие
более 10 шт

Walther FA-207-K Fan Trend - фотоальбом для фотокарточек размером 22x16 см. 

Фотоальбом на сорок белых страниц для хранения фотоснимков, размером 22x16 см. Изготовлен из высококачественных материалов.

Цвет обложки - изумрудно-зеленый.


1 567 ₽
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