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ZEP B46200BL Mumbai Blue фотоальбом 200 фото 11x16 синий корешок

ZEP B46200BL Mumbai Blue фотоальбом 200 фото 11x16 синий корешок

ZEP
Артикул: DAN-4128

Фотоальбом ZEP B46200BL Mumbai Blue на 200 фото 11x16, синий корешок.

Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 11x16 см. Фотоснимки крепятся при помощи кармашков. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - бежевый.

Описание

ZEP B46200BL Mumbai Blue фотоальбом 200 фото 11x16 синий корешок

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