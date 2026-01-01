ZEP AD3132G Adhesive G красный фотоальбом на 60 магнитных белых страниц 31x32

Артикул: DAN-9892

Альбом с магнитными страницами в книжном переплёте с обложкой из высококачественной ламинированной мелованной бумаги.

Размер альбома :31x32 см, в альбоме 60 белых магнитных страниц. В одном альбоме можно совмещать разные форматы фото.