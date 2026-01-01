ZEP AD3132E Adhesive E бежевый фотоальбом на 60 магнитных белых страниц 31x32

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Альбом с магнитными страницами в книжном переплёте с обложкой из высококачественной ламинированной мелованной бумаги.
Размер альбома :31x32 см, в альбоме 60 белых магнитных страниц. В одном альбоме можно совмещать разные форматы фото.
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