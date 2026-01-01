Walther UK-150 Little Sunshine фотоальбом детский 50 белых страниц 28x30,5 кремовый

Описание

Пятьдесят страниц, изготовленных из плотной бумаги, имеют достаточно места и для самих фото и для подписей к ним. Прикрепляйте снимки и тут же описывайте свои впечатления, которые вы получили от их созерцания!

Страницы скреплены твёрдым переплётом, что исключает возможность расклеивания и распада содержимого на части. Благодаря такому решению, ваши снимки навсегда останутся с вами, и у вас в любое время будет возможность посмотреть на них, не опасаясь, что из-за частого просмотра альбом может разлететься на отдельные составляющие.

Приятный кремовый цвет и маленькая зебра, изображённая на обложке, способны порадовать и ребёнка, и взрослого.