Walther ME-111-L Fun фотоальбом на 300 фото 10x15 синий

Walther ME-111-R Fun - фотоальбом на 300 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 300 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - красный.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фотоальбом Walther ME-111-L Fun на 300 фото 10x15 см, синий.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 300 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - синий.
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Walther ME-111-R Fun - фотоальбом на 300 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 300 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - красный.
Фотоальбом Walther ME-111-B Fun на 300 фото 10x15 см, черный.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 300 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - черный.