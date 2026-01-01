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Walther ME-111-B Fun фотоальбом на 300 фото 10x15 черный
Walther ME-111-B Fun фотоальбом на 300 фото 10x15 черный
Walther ME-111-B Fun фотоальбом на 300 фото 10x15 черный
Walther ME-111-B Fun фотоальбом на 300 фото 10x15 черный

Walther ME-111-B Fun фотоальбом на 300 фото 10x15 черный

Walther
Артикул: DAN-5347

Фотоальбом Walther ME-111-B Fun на 300 фото 10x15 см, черный.

Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 300 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - черный.

Описание

Walther ME-111-B Fun фотоальбом на 300 фото 10x15 черный

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