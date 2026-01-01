Walther FA-209-D B&W фотоальбом 50 черных страниц 26x25 серый

Fotokvant RCI-Nikon - беспроводной пульт-адаптер дистанционного управления для камер Nikon. Классический электронный тросик, пускатель затвора.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Walther FA-209-D B&W - альбом для фотокарточек размером 26x25 см.
Фотоальбом на 50 черных плотных бумажных страниц, переложенных калькой, для хранения фотоснимков размером не более 26x25 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
В альбоме возможно размещение фото разных форматов, которые закрепляются на странице с помощью стикеров, фотоуголков или фотоклея (покупаются отдельно).
Цвет обложки - серый.
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Fotokvant RCI-Nikon - беспроводной пульт-адаптер дистанционного управления для камер Nikon. Классический электронный тросик, пускатель затвора.
Уголки Albonny PC-001 Black для фотоальбомов, черные.
Уголки используются для крепления фотографий в традиционные альбомы под вклейку, а также на другие поверхности. Уголки вклеиваются на страницу альбома, после чего в них можно вставить фотографию. Фотография к уголкам не приклеивается. Внимание! Уголки, после размещения фотографии в альбом, будут видны по углам снимка. Количество - 24 штуки на одном листе.