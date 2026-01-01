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Walther FA-209-D B&W фотоальбом 50 черных страниц 26x25 серый
Walther FA-209-D B&W фотоальбом 50 черных страниц 26x25 серый
Walther FA-209-D B&W фотоальбом 50 черных страниц 26x25 серый
Walther FA-209-D B&W фотоальбом 50 черных страниц 26x25 серый
Walther FA-209-D B&W фотоальбом 50 черных страниц 26x25 серый

Walther FA-209-D B&W фотоальбом 50 черных страниц 26x25 серый

Walther
Артикул: DAN-0889

Walther FA-209-D B&W - альбом для фотокарточек размером 26x25 см. 

Фотоальбом на 50 черных плотных бумажных страниц, переложенных калькой, для хранения фотоснимков размером не более 26x25 см. Изготовлен из высококачественных материалов. 

В альбоме возможно размещение фото разных форматов, которые закрепляются на странице с помощью стикеров, фотоуголков или  фотоклея (покупаются отдельно).

Цвет обложки - серый.

Описание

Walther FA-209-D B&W фотоальбом 50 черных страниц 26x25 серый

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