Walther FA-208-D Fun фотоальбом 100 белых страниц 30x30 светло серый

Фотоальбом Walther FA-208-R Fun Trend 100 белых страниц 30x30, красный.
Фотоальбом на сто белых страниц для хранения фотоснимков, размером 30x30 см. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - красный.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фотоальбом Walther FA-208-D Fun 100 белых страниц 30x30, светло-серый.
Фотоальбом на сто белых страниц для хранения фотоснимков, размером 30x30 см. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - светло-серый.
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Фотоальбом Walther FA-208-R Fun Trend 100 белых страниц 30x30, красный.
Фотоальбом на сто белых страниц для хранения фотоснимков, размером 30x30 см. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - красный.
Walther SK-110-B Fun - фотоальбом на 50 магнитных страниц для фотокарточек. Размер 33x34 см.
Фотоальбом на 50 магнитных страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер 33x34 см. Цвет обложки - черный.