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Walther FA-208-D Fun фотоальбом 100 белых страниц 30x30 светло серый
Walther FA-208-D Fun фотоальбом 100 белых страниц 30x30 светло серый
Walther FA-208-D Fun фотоальбом 100 белых страниц 30x30 светло серый
Walther FA-208-D Fun фотоальбом 100 белых страниц 30x30 светло серый

Walther FA-208-D Fun фотоальбом 100 белых страниц 30x30 светло серый

Walther
Артикул: DAN-5337

Фотоальбом Walther FA-208-D Fun 100 белых страниц 30x30, светло-серый.

Фотоальбом на сто белых страниц для хранения фотоснимков, размером 30x30 см. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - светло-серый.

Описание

Walther FA-208-D Fun фотоальбом 100 белых страниц 30x30 светло серый

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