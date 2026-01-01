Walther EA-201-W Grindy фотоальбом на 400 фото 10x15 белый

Walther EA-110-K Fun - фотоальбом на 400 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 400 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - изумрудно-зеленый.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фотоальбом Walther EA-201-W Grindy на 400 фото 10x15 см, белый.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 400 отпечатков размером 10x15 см. Страницы - черные. Изготовлен из высококачественных материалов. На белой обложке изображена стилизованная увядшая роза.
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Walther EA-110-K Fun - фотоальбом на 400 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 400 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - изумрудно-зеленый.
Walther ME-140-W Monza - фотоальбом на 300 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 300 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - белый.