Henzo 10130 Jungle фотоальбом детский 100 белых страниц 29х33 в ассортименте

Фотоальбом Walther MX-485-L Amazing Memories 100 белых страниц 30x30 см, синий.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 100 отпечатков размером 10x15 см. Страницы - белые. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - синий.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Henzo 10130 Jungle - фотоальбом на 100 белых страниц для детских фотокарточек. Размер 29х33 см.
Фотоальбом состоит из 100 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов. Максимальный размер - 29х33 см. Цвет обложки - в ассортименте (уточняйте у менеджера).
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Фотоальбом Walther MX-485-L Amazing Memories 100 белых страниц 30x30 см, синий.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 100 отпечатков размером 10x15 см. Страницы - белые. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - синий.