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Henzo 10130 Jungle фотоальбом детский 100 белых страниц 29х33 в ассортименте
Henzo 10130 Jungle фотоальбом детский 100 белых страниц 29х33 в ассортименте
Henzo 10130 Jungle фотоальбом детский 100 белых страниц 29х33 в ассортименте

Henzo 10130 Jungle фотоальбом детский 100 белых страниц 29х33 в ассортименте

Henzo
Артикул: DAN-0941

Henzo 10130 Jungle - фотоальбом на 100 белых страниц для детских фотокарточек. Размер 29х33 см. 

Фотоальбом состоит из 100 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов. Максимальный размер - 29х33 см. Цвет обложки - в ассортименте (уточняйте у менеджера).

Описание

Henzo 10130 Jungle фотоальбом детский 100 белых страниц 29х33 в ассортименте

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Наличие
более 10 шт

Фотоальбом Walther MX-485-L Amazing Memories 100 белых страниц 30x30 см, синий.

Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 100 отпечатков размером 10x15 см. Страницы - белые. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - синий.

1 836 ₽
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