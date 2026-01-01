Henzo 10014 Basicline фотоальбом 70 белых страниц 28x30.5 белый

Фотоальбом Walther FA-208-R Fun Trend 100 белых страниц 30x30, красный.
Фотоальбом на сто белых страниц для хранения фотоснимков, размером 30x30 см. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - красный.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фотоальбом на 70 белых страниц Henzo 10014 Basicline белый, формат 28х30,5 см.
Фотоальбом состоит из 70 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер - 28х30,5 см. Цвет обложки - белый.
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Фотоальбом Walther FA-208-R Fun Trend 100 белых страниц 30x30, красный.
Фотоальбом на сто белых страниц для хранения фотоснимков, размером 30x30 см. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - красный.