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Henzo 10014 Basicline фотоальбом 70 белых страниц 28x30.5 белый
Henzo 10014 Basicline фотоальбом 70 белых страниц 28x30.5 белый
Henzo 10014 Basicline фотоальбом 70 белых страниц 28x30.5 белый

Henzo 10014 Basicline фотоальбом 70 белых страниц 28x30.5 белый

Henzo
Артикул: DAN-3201

Фотоальбом на 70 белых страниц Henzo 10014 Basicline белый, формат 28х30,5 см.

Фотоальбом состоит из 70 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер - 28х30,5 см. Цвет обложки - белый.

Описание

Henzo 10014 Basicline фотоальбом 70 белых страниц 28x30.5 белый

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3 127 ₽
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