Henzo 10012 Basicline фотоальбом 60 белых страниц 25x24.5 синий

Walther ME-138-R Monza - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - красный.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Henzo 10012 Basicline - фотоальбом на 60 белых страниц для фотокарточек размером 25x24,5 см.
Фотоальбом состоит из 60 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер - 25x24,5 см. Цвет обложки - синий.
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Walther ME-138-R Monza - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - красный.