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Henzo 10012 Basicline фотоальбом 60 белых страниц 25x24.5 синий

Henzo 10012 Basicline фотоальбом 60 белых страниц 25x24.5 синий

Henzo
Артикул: DAN-0940

Henzo 10012 Basicline - фотоальбом на 60 белых страниц для фотокарточек размером 25x24,5 см. 

Фотоальбом состоит из 60 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер - 25x24,5 см. Цвет обложки - синий.

Описание

Henzo 10012 Basicline фотоальбом 60 белых страниц 25x24.5 синий

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Арт. DAN-0908
Walther ME-138-R Monza фотоальбом на 200 фото 10x15 красный
Наличие
более 10 шт

Walther ME-138-R Monza - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см. 

Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.

Цвет обложки - красный.

2 077 ₽
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