Albonny PC-002 White уголки для фотоальбомов белые

Walther FA-207-K Fan Trend - фотоальбом для фотокарточек размером 22x16 см.
Фотоальбом на сорок белых страниц для хранения фотоснимков, размером 22x16 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - изумрудно-зеленый.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Уголки Albonny PC-002 White для фотоальбомов, белые.
Уголки используются для крепления фотографий в традиционные альбомы под вклейку, а также на другие поверхности. Уголки вклеиваются на страницу альбома, после чего в них можно вставить фотографию. Фотография к уголкам не приклеивается. Внимание! Уголки, после размещения фотографии в альбом, будут видны по углам снимка. Количество - 24 штуки на одном листе.
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Walther FA-207-K Fan Trend - фотоальбом для фотокарточек размером 22x16 см.
Фотоальбом на сорок белых страниц для хранения фотоснимков, размером 22x16 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - изумрудно-зеленый.
Уголки Albonny PC-021 Yellow для фотоальбомов, желтые.
Уголки используются для крепления фотографий в традиционные альбомы под вклейку, а также на другие поверхности. Уголки вклеиваются на страницу альбома, после чего в них можно вставить фотографию. Фотография к уголкам не приклеивается. Внимание! Уголки, после размещения фотографии в альбом, будут видны по углам снимка. Количество - 24 штуки на одном листе.
Уголки Albonny PC-028 Bronze для фотоальбомов, бронзовые.
Уголки используются для крепления фотографий в традиционные альбомы под вклейку, а также на другие поверхности. Уголки вклеиваются на страницу альбома, после чего в них можно вставить фотографию. Фотография к уголкам не приклеивается. Внимание! Уголки, после размещения фотографии в альбом, будут видны по углам снимка. Количество - 24 штуки на одном листе.
Уголки Albonny PC-012 White bunny для фотоальбомов, белый кролик.
Уголки используются для крепления фотографий в традиционные альбомы под вклейку, а также на другие поверхности. Уголки вклеиваются на страницу альбома, после чего в них можно вставить фотографию. Фотография к уголкам не приклеивается. Внимание! Уголки, после размещения фотографии в альбом, будут видны по углам снимка. Количество - 24 штуки на одном листе.
Уголки Albonny PC-022 Green для фотоальбомов, зеленые.
Уголки используются для крепления фотографий в традиционные альбомы под вклейку, а также на другие поверхности. Уголки вклеиваются на страницу альбома, после чего в них можно вставить фотографию. Фотография к уголкам не приклеивается. Внимание! Уголки, после размещения фотографии в альбом, будут видны по углам снимка. Количество - 24 штуки на одном листе.
Уголки Albonny PC-001 Black для фотоальбомов, черные.
Уголки используются для крепления фотографий в традиционные альбомы под вклейку, а также на другие поверхности. Уголки вклеиваются на страницу альбома, после чего в них можно вставить фотографию. Фотография к уголкам не приклеивается. Внимание! Уголки, после размещения фотографии в альбом, будут видны по углам снимка. Количество - 24 штуки на одном листе.
Уголки Albonny PC-009 Teddy bear для фотоальбомов, медвежонок Тедди.
Уголки используются для крепления фотографий в традиционные альбомы под вклейку, а также на другие поверхности. Уголки вклеиваются на страницу альбома, после чего в них можно вставить фотографию. Фотография к уголкам не приклеивается. Внимание! Уголки, после размещения фотографии в альбом, будут видны по углам снимка. Количество - 24 штуки на одном листе.
Walther SK-110-R Fun - фотоальбом на 50 магнитных страниц для фотокарточек. Размер 33x34 см.
Фотоальбом на 50 магнитных страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер 33x34 см. Цвет обложки - красный.