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Albonny PC-002 White уголки для фотоальбомов белые
Albonny PC-002 White уголки для фотоальбомов белые

Albonny PC-002 White уголки для фотоальбомов белые

Albonny
Артикул: DAN-4473

Уголки Albonny PC-002 White для фотоальбомов, белые.

Уголки используются для крепления фотографий в традиционные альбомы под вклейку, а также на другие поверхности. Уголки вклеиваются на страницу альбома, после чего в них можно вставить фотографию. Фотография к уголкам не приклеивается. Внимание! Уголки, после размещения фотографии в альбом, будут видны по углам снимка. Количество - 24 штуки на одном листе.

Описание

Albonny PC-002 White уголки для фотоальбомов белые

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