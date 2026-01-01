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Киношмот худи "Раскадровка" цвет розовый размер XL
Киношмот худи "Раскадровка" цвет розовый размер XL
Киношмот худи "Раскадровка" цвет розовый размер XL

Киношмот худи "Раскадровка" цвет розовый размер XL

Киношмот
Артикул: DAN-9057

Утепленный худи оверсайз с карманом по центру.

Описание

Кофта с капюшоном, выполненная из мягкого хлопчатобумажного трикотажа.
Худи пользуется невероятной популярностью за счет своей универсальности. Это шикарный вариант для похода на работу, прогулку, занятием спортом, а также для вечеринки с друзьями или на какой-либо молодежный праздник.  Преимуществом худи является легкость, а также комфорт и удобство. Худи не сковывает движения, позволяет уверенно чувствовать себя в любую, даже самую неприятную погоду. Капюшон предоставит надежную защиту от сильных порывов ветра и дождя.

Размер: XL
Состав: Хлопок 80%, Полиэстер 20%

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