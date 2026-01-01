Fotokvant женская футболка пульс XL/48

Артикул: DAN-4422

Женская футболка Fotokvant пульс, размер - XL/48.

Стильная футболка может быть прекрасным подарком для фотографа-профессионала или просто любителя фотографии. Изготовлена из хлопка, благодаря чему в ней комфортно работать в любую погоду. Цвет - черный. Размер - 48 (XL).