Fotokvant женская футболка колесико XXL/50

Артикул: DAN-4436

Женская футболка Fotokvant колесико, размер - XXL/50.

Стильная футболка может быть прекрасным подарком для фотографа-профессионала или просто любителя фотографии. Изготовлена из хлопка, благодаря чему в ней комфортно работать в любую погоду. Цвет - черный. Размер - 50 (XXL).