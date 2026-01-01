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Fotokvant женская футболка колесико XL/48
Fotokvant женская футболка колесико XL/48
Fotokvant женская футболка колесико XL/48
Fotokvant женская футболка колесико XL/48
Fotokvant женская футболка колесико XL/48

Fotokvant женская футболка колесико XL/48

Fotokvant
Артикул: DAN-4435

Женская футболка Fotokvant колесико, размер - XL/48.

Стильная футболка может быть прекрасным подарком для фотографа-профессионала или просто любителя фотографии. Изготовлена из хлопка, благодаря чему в ней комфортно работать в любую погоду. Цвет - черный. Размер - 48 (XL).

Описание

Fotokvant женская футболка колесико XL/48

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