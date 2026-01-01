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Fotokvant женская футболка фотографер XXL/50
Fotokvant женская футболка фотографер XXL/50
Fotokvant женская футболка фотографер XXL/50

Fotokvant женская футболка фотографер XXL/50

Fotokvant
Артикул: DAN-4506

Женская футболка Fotokvant фотографер, размер - XXL/50.

Стильная футболка может быть прекрасным подарком для фотографа-профессионала или просто любителя фотографии. Изготовлена из хлопка, благодаря чему в ней комфортно работать в любую погоду. Цвет - черный. Размер - XXL (50).

Описание

Материал, из которого изготовлены футболки, слегка тянется. Модель имеет обтягивающий крой. В разложенном на плоской поверхности состоянии футболка по груди соответствует размерам в см:

  • S ~ 75 см
  • М ~ 78 см
  • L ~ 81 см
  • XL ~ 85 см
  • ХXL ~ 90 см

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Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Бумажный фон Savage 1-12 Super White - это фон из белоснежной плотной бумаги шириной 2,72 м и длиной 11 метров. Данный фон заслуженно считается одним из самых популярных фонов для профессионалов и любителей. Фон на плотном картонном рулоне, что сохраняет его в гладком виде и позволяет устанавливать на подвесные системы установки фона. Плотность фона – 160 г/м2. Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Вес - 6 кг.

8 190 ₽
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