Fotokvant женская футболка фотографер L/46

Артикул: DAN-4504

Женская футболка Fotokvant фотографер, размер - L/46.

Стильная футболка может быть прекрасным подарком для фотографа-профессионала или просто любителя фотографии. Изготовлена из хлопка, благодаря чему в ней комфортно работать в любую погоду. Цвет - черный. Размер - L (46).