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Fotokvant женская футболка фотографер M/44
Fotokvant женская футболка фотографер M/44
Fotokvant женская футболка фотографер M/44
Fotokvant женская футболка фотографер M/44

Fotokvant женская футболка фотографер M/44

Fotokvant
Артикул: DAN-4499

Женская футболка Fotokvant фотографер, размер - M/44.

Стильная футболка может быть прекрасным подарком для фотографа-профессионала или просто любителя фотографии. Изготовлена из хлопка, благодаря чему в ней комфортно работать в любую погоду. Цвет - черный. Размер - M (44).

Описание

Материал, из которого изготовлены футболки, слегка тянется. Модель имеет обтягивающий крой. В разложенном на плоской поверхности состоянии футболка по груди соответствует размерам в см:

  • S ~ 75 см
  • М ~ 78 см
  • L ~ 81 см
  • XL ~ 85 см
  • ХXL ~ 90 см

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