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Fotokvant NVF-9338 Есть Спать Снимать футболка для фотографа размер 50.

Fotokvant NVF-9338 Есть Спать Снимать футболка для фотографа размер 50.

Fotokvant
Артикул: NVF-9338

Fotokvant NVF-9338 Есть Спать Снимать - футболка для фотографа.

Стильная футболка может быть прекрасным подарком для фотографа-профессионала или просто любителя фотографии. Изготовлена из хлопка, благодаря чему в ней комфортно работать в любую погоду. Цвет - черный. Размер - 50.

Описание

Fotokvant NVF-9338 Есть Спать Снимать футболка для фотографа размер 50.

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Наличие
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