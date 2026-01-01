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Fotokvant NVF-9335 Монитор футболка для фотографа размер 50
Fotokvant NVF-9335 Монитор футболка для фотографа размер 50

Fotokvant NVF-9335 Монитор футболка для фотографа размер 50

Fotokvant
Артикул: NVF-9335

Fotokvant NVF-9335 Монитор - футболка для фотографа. 

Стильная футболка может быть прекрасным подарком для фотографа-профессионала или просто любителя фотографии. Изготовлена из хлопка, благодаря чему в ней комфортно работать в любую погоду. Цвет - черный. Размер - 50.

Описание

Fotokvant NVF-9335 Монитор футболка для фотографа размер 50

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