Fotokvant NVF-9335 Монитор футболка для фотографа размер 50

DGCASE 50-01 - ударопрочный кейс, внешние габариты - 420х330х175 мм.
Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant NVF-9335 Монитор - футболка для фотографа.
Стильная футболка может быть прекрасным подарком для фотографа-профессионала или просто любителя фотографии. Изготовлена из хлопка, благодаря чему в ней комфортно работать в любую погоду. Цвет - черный. Размер - 50.
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DGCASE 50-01 - ударопрочный кейс, внешние габариты - 420х330х175 мм.
Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).
DGTape Gaffa Tape Black - тейп матовый черный, размер 48 мм х 50 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - черный, матовый.
DGTape MATT Gaffa Tape Black - тейп матовый черный, размер 24 мм х 50 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 50 м. Цвет - черный, матовый.