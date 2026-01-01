images
Fotokvant NVF-9331 Есть Спать Снимать футболка для фотографа размер 52

Fotokvant NVF-9331 Есть Спать Снимать футболка для фотографа размер 52

Fotokvant
Артикул: NVF-9331

Fotokvant NVF-9331 Есть Спать Снимать - футболка для фотографа. 

Стильная футболка может быть прекрасным подарком для фотографа-профессионала или просто любителя фотографии. Изготовлена из хлопка, благодаря чему в ней комфортно работать в любую погоду. Цвет - черный. Размер - 52.

Описание

Fotokvant NVF-9331 Есть Спать Снимать футболка для фотографа размер 52

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Fotokvant CAP-49-Clean крышка для объектива 49 мм
Fotokvant CAP-49-Clean крышка для объектива 49 мм
Fotokvant CAP-49-Clean крышка для объектива 49 мм
Арт. NVF-9071
Fotokvant CAP-49-Clean крышка для объектива 49 мм
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 ч

Fotokvant CAP-49-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 49 мм.

-10 %210 ₽
180 ₽
В корзину

Видео

Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
LrPicker Review v2 0. Android-приложение для отбора фотографий напрямую из каталогов Lightroom
LrPicker Review v2 0. Android-приложение для отбора фотографий напрямую из каталогов Lightroom
Элен Левит – самый прославленный, но неизвестный фотограф своего времени
Элен Левит – самый прославленный, но неизвестный фотограф своего времени
Новые модели сумок Fotokvant для фото- и видеотехники. Обзор Fotokvant BSN-04 и BSN-08
Новые модели сумок Fotokvant для фото- и видеотехники. Обзор Fotokvant BSN-04 и BSN-08
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.