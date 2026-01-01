Fotokvant NVF-9331 Есть Спать Снимать футболка для фотографа размер 52

Артикул: NVF-9331

Fotokvant NVF-9331 Есть Спать Снимать - футболка для фотографа.

Стильная футболка может быть прекрасным подарком для фотографа-профессионала или просто любителя фотографии. Изготовлена из хлопка, благодаря чему в ней комфортно работать в любую погоду. Цвет - черный. Размер - 52.