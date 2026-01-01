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Fotokvant футболка унисекс колесико L/46
Fotokvant футболка унисекс колесико L/46
Fotokvant футболка унисекс колесико L/46
Fotokvant футболка унисекс колесико L/46

Fotokvant футболка унисекс колесико L/46

Fotokvant
Артикул: DAN-4492

Футболка унисекс Fotokvant колесико, размер - L/46.

Стильная футболка может быть прекрасным подарком для фотографа-профессионала или просто любителя фотографии. Изготовлена из хлопка, благодаря чему в ней комфортно работать в любую погоду. Цвет - черный. Размер - L (46).

Описание

Материал, из которого изготовлены футболки, слегка тянется. Модель имеет обтягивающий крой. В разложенном на плоской поверхности состоянии футболка по груди соответствует размерам в см:

  • S ~ 75 см
  • М ~ 78 см
  • L ~ 81 см
  • XL ~ 85 см
  • ХXL ~ 90 см

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